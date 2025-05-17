Gaziantep'te Halı Fabrikasında Patlama: 7 İşçi Yaralandı

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Patlama: 7 İşçi Yaralandı
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Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucu 7 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.

Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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