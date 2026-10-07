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Gaziantep'te elyaf fabrikasını sigorta için yaktırdığı iddia edilen L.K. tutuklandı

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Gaziantep'te elyaf fabrikasını sigorta için yaktırdığı iddia edilen L.K. tutuklandı
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Gaziantep'te elyaf fabrikasında 26 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin soruşturmada, fabrikayı sigorta için yaktırdığı iddia edilen sahibi L.K. gözaltına alındı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi, fabrika kullanılamaz oldu; L.K. sigorta dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklandı.

GAZİANTEP'te elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturmada fabrikayı sigorta bedelini almak amacıyla yaktırdığı belirlenen sahibi L.K. tutuklandı.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elyaf fabrikasında 26 Ağustos'ta saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına 47 itfaiye aracı ve 75 personelle müdahale edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, 2 işçi dumandan etkilendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, fabrikayı yaktırdığı iddia edilen L.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.K., çıkarıldığı mahkemece 'sigorta dolandırıcılığı' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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