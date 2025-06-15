Gaziantep'te Duygulandıran Babalar Günü Sürprizi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, karpuz tezgahında çalışan baba Fatih Öksüz'e, kızları tarafından sürpriz bir Babalar Günü hediyesi verildi. Duygu dolu anların yaşandığı gözler önünde, baba ve kızları mutluluklarını paylaştı.

Gaziantep'te duygulandıran 'babalar günü' sürprizinin kahramanları İHA'ya konuştu

Karpuzcu baba ve kızları, o anları anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde karpuz tezgahındaki duygulandıran 'babalar günü' sürprizinin kahramanları baba ile 2 kızı o anları anlattı. Baba ve kızları, o anlarda kendilerinin de çok duygulandığını söyledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan Fatih Öksüz'e (43), kızları Ganime ve Rabia Öksüz (13), Babalar Günü sürprizi yaparak hediye verdi. Amatör kameraya yansıyan o anlarda, aldığı hediyeyle yüzü gülen baba Fatih Öksüz'ün kızlarına sarılma anı ise duygulandırdı.

"Babam, yoğun çalıştığı için biz de karpuz sattığı yere giderek sürpriz yaptık"

Yaşanan o anların kahramanları baba ve 2 kızı, duygularını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Ganime Öksüz, yoğun çalıştığı için babalarını pek göremediklerini ve bu nedenle çalıştığı yere giderek sürpriz yaptıklarını söyledi. Öksüz, "Bir süre biriktirdiğimiz paralarla babamıza birkaç bir şey almıştık. Babam, işe erken gidip geç geldiği için biz de karpuz sattığı yere giderek sürpriz yapmak istedik. Aslında aniden gelişen bir durumdu ki zaten küçük birkaç hediye almıştık. Babamın ve tüm babaların babalar gününü kutlarım" dedi.

"Babamızın bize verdiği okul harçlıklarını biriktirerek sürpriz yapmak istedik"

Rabia Öksüz ise babalarına sürpriz yapmak istediklerini söyleyerek, "Biz aslında babamızın bize verdiği okul harçlıklarını biriktirerek babamıza sürpriz yapmak istedik. Ablamla birlikte babamızın yanına giderek hediyemizi verdik. Biz de, babam da çok duygulandı ve sırada birbirimize sarıldık" ifadelerini kullandı.

"Kızlarımın karpuz tezgahıma gelip böyle bir sürpriz yapmaları karşısında çok duygulandım"

Baba Fatih Öksüz ise o anlarda çok duygulandığını ifade ederek, "Kızlarım zaman zaman böyle sürprizler yapıyor. O anda da karpuz tezgahıma gelip böyle bir sürpriz yapmaları karşısında çok duygulandım. O anda birbirimize sarıldık. Kendilerine çok teşekkür ederim. İnsanın böyle kızlarının, çocuklarının olması çok büyük bir şans" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - Güncel
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