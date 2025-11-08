Haberler

Gaziantep'te Çiftçilere Mazot Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere mazot desteği sağladı. Başkan Fatma Şahin, bu yıl 46 bin çiftçiye toplam 5 milyon litre mazot dağıtılacağını duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere mazot desteği sağladı.

İlçedeki bir petrol istasyonunda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl Gaziantep genelinde 46 bin 423 çiftçiye toplam 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtılacağını söyledi.

Üretimi desteklemek ve çiftçilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla 2022 yılında başlatılan mazot desteği uygulamasının sürdüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Küresel ısınmanın geldiği noktayı, buzulların eridiğini Antarktika'da görmüş biri olarak söylüyorum, durum çok vahim. Su savaşları başlayacak. Bu konu artık siber güvenlik kadar, savunma sanayi kadar önemli. Gıda güvenliği bizim için vazgeçilmezdir. Çok güzel bir söz var: 'Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.' Ambarın anahtarı sizde. Sizin güçlü olmanız lazım ama önce o ambarın dolması gerekiyor. Hep söylüyorum, her şey bitecek ama çalışmak, üretmek bitmeyecek. Ben şehirde doğdum ama tarımın özünü siz çiftçilerimizden öğrendim. Önce toprak rahatlamalı, çiftçi rahatlamalı. Çünkü elindeki tohumun ürüne dönüşmesi bir mucize değil, alın teridir, emektir, çabadır. Bunun için su birinci işimiz. Bölgeyi daha çok su ile buluşturmak ve tarımda kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak için sizden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından temsili mazot dağıtımı yapıldı. Şahin, verilen desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkan Vekili Yakup Aslan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhadis Fedaioğlu, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, daire amirleri, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
