Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Küsget Sanayi Sitesi içerisindeki Göllüce Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ???????

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 25 araç, 100 personel ile müdahale edilerek söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
