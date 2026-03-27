Gaziantep'te banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırının ardından M.E. adlı şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine dün silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Nizip'te dün sabah Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen çalışanlar, çevrede mermi izine rastlamış, soruşturma başlatan ekipler, bankaya silahlı saldırı düzenlendiğini belirlemişti. Şüpheli M.E, olayda kullandığı tabancayla sanayi sitesi civarında yakalanmıştı.