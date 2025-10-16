GTB, 1600 Öğrenciye Kaban Dağıttı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 1600 öğrenciye kaban dağıtıldı.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde eğitim gören 14 okulda toplam 1600 öğrenciye kaban kaban dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Mehmet Akıncı, başarının, yalnızca sınav sonuçlarıyla ölçülmediğini, merak etmenin, soru sormanın, araştırmanın ve öğrenmeye açık olmanın da başarının önemli unsuru olduğunu belirtti.

Öğrencilere hedeflere ulaşmaları için planlı şekilde çalışmaları tavsiyesinde bulunan Akıncı, "Karşılaştığınız zorluklar sizi yıldırmasın, aksine, her engel yeni bir öğrenme fırsatıdır. Bizler de sadece kıyafet desteğiyle yanınızda değiliz, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da sizlerin gelişimini destekleyecek projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.