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Gaziantep-İskenderun Ulaşımını Kısaltacak Otoyol ve Demir Yolu Projesi İlerliyor

Gaziantep-İskenderun Ulaşımını Kısaltacak Otoyol ve Demir Yolu Projesi İlerliyor
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Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi, Gaziantep'in İskenderun Limanı'na ulaşımını hızlandıracak ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Proje, depreme dayanıklı altyapılarla bölgenin erişim kapasitesini artıracak.

Gaziantep- İskenderun ulaşımını kısaltacak Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yazılı açıklamasında, projenin yüklenici koordinatörü ile bir araya geldiklerini belirtti.

Gaziantep'i limana yakınlaştıracak projenin hızla ilerlediğini aktaran Şahin, "Gaziantep başta olmak üzere bölgesel kalkınmayı tetikleyip, hızlandıracak ve bölge ekonomisini büyütecek olan projenin güzergahı belirlendi." ifadelerini kulandı.

Projenin depreme dirençli karayolu ve demiryolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirileceğini kaydeden Şahin, projenin önemli aşamalarından olan Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporunda sona gelindiği müjdesini verdi.

Sanayicinin rekabet gücü artacak

Projenin iki etaptan oluştuğunu ifade eden Şahin, şu bilgileri paylaştı:

"Tüneller ve bağlantı yolları tamamlandığında, 250 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılda yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat yapan Gaziantep, denizyolu ihracatı için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanı yerine, 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanı'nı kullanabilecek. Buradan yapılacak ihracatla, ihracatta lojistik ve zaman maliyeti düşecek. Böylece dış ticarette rakiplere karşı büyük avantajlar elde edilecek. Sadece Gaziantep değil, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi son yıllarda ciddi sanayileşmenin olduğu bölge illeri de limanlara erişimde ciddi bir avantaj elde edecek."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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