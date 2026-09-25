Gaziantep'in Araban Ovası'nda çiftçiler yaklaşık 5 bin dönümde pamuk hasadına başladı

Gaziantep'in Araban Ovası'nda çiftçiler yaklaşık 5 bin dönümde pamuk hasadına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in Araban ilçesinde Araban Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönümde pamuk hasadı başladı. İlçenin önemli geçim kaynaklarından pamuk hasadına başlayan çiftçiler mutlu olurken, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun hasadın hayırlı olmasını diledi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde pamuk hasadı başladı.
Araban Ovası'nda pamuk ekili olan yaklaşık 5 bin dönümde hasat başladı. Çiftçiler, ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan pamuk hasadı heyecanı yaşıyor.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasadın çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Kırsal Körhacıobası Mahallesi'nde çiftçilerinden İmam Demir ve Mehmet Demir, hasada başladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA