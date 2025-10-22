Haberler

Gaziantep Forum 2'de İslam Dünyası için Stratejik Vizyon Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin düzenlediği Gaziantep Forum 2'de, İslam dünyasının bilim ve ekonomi alanında gelişmesi gerektiği vurgulandı. Panelde konuşan Ali Muhyiddin Karadaği, İslam ümmetinin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti ve ekonomik işbirliği yoluyla siyasi birliktelik sağlanabileceğini ifade etti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Gaziantep Forum 2" programının ilk oturumu, "Küresel sistem meşruiyetini kaybetti mi?" konu başlığıyla gerçekleştirildi.

Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un gerçekleştirdiği panelde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Batı'nın bir sistematiğe bağlı ilerlediğini ifade eden Karadaği, İslam aleminin bir sistematiğe ve stratejik vizyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Karadaği, İslam dünyasının bilime ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Malezya, Katar gibi gelişmiş, teknoloji ile bilimi ön plana alan ülkeleri, diğer Müslüman ülkelerin örnek alması gerektiğini belirten Karadaği, şöyle devam etti:

"İslam ümmetini yeniden yapılandırmak gerekiyorsa büyük çabaya ihtiyaç vardır. Siyasi dağılmışlık değil de siyasi birliktelik gerekir. Siyasi bir çerçeve için şu anki ülkeleri razı etmemiz lazım. Bence aşama aşama gidelim, birliktelikle başlayalım. Mesela ekonomik işbirliğiyle başlayabiliriz. Avrupa'ya baktığımızda şu anki noktaya nasıl geldi? Temellerinde ekonomi vardı. Ortak pazar kurdular, şu an tek pazar, tek ülke, tek para biriminden bahsediyorlar. Ekonomi işbirliği bu işin temeli olabilir. Ekonomik birliktelikten siyasi birlikteliğe geçebiliriz. Çünkü temelde ekonomi vardır. Güçlü ekonomi güçlü politikayı da getirir arkasından. Bu fikirleri, görüşleri kendi aramızda, gençlerimiz arasında yaymamız lazım."

Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer ise yeni bir sistemin kurulma aşamasında olduğunu ifade ederek, "Şu an bu geçiş çok önemli bir nokta olabilir. Özellikle Batılı ülkeler hakkında. İslam aleminde jeopolitik merkezin olmasına izin vermediler. Önümüzdeki dönemde böyle bir şeye kavuşmamız mümkün olabilir." dedi.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de Gazze savaşının başladığı günden beri, dünyanın her tarafında Müslümanlar ve vicdan ehli gayrimüslimlerin de çok büyük bir çırpınış içerisinde bulunduğuna şahit olduklarını kaydetti.

Akademisyen Yasin Aktay, İsrail'in "yanlış toprağa ekilmiş yanlış ve yabani bir ot, etrafındaki bütün bitki örtüsünü tahrip eden bir devlet olduğunu" belirtti.

Panele, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ile 10'dan fazla ülkeden akademisyen katıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.