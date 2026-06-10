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Araban'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde yılın ilk buğday hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Selahattin Azgın, 32 dönümlük arazisinden dönüme 550 kilogram verim alarak buğdayı kilogramı 12,5 liradan sattı. Yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk buğday hasadı yapıldı.

İlçeye bağlı Aşağı Yufakalı Mahallesi'nde, kentin tarım ürünlerinden olan buğdayda hasat başladı.

Çiftçi Selahattin Azgın, 32 dönümlük arazisinde yetiştirdiği buğdayı hasat etti.

Yılın ilk buğday hasadında dönüme 550 kilogram buğday elde eden Azgın, yeni sezon mahsulünü ilçede hububat ticareti yapan Kürşat Burak Cesur ve Yusuf Karademir'e kilogramı 12,5 liradan sattı.

Çiftçi Selahattin Azgın, kış ve bahar mevsimleri boyunca etkili olan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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