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Gazi Üniversitesi Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri Başladı

Gazi Üniversitesi Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri Başladı
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Ankara Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri, folklor gösterisi ile başladı. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin gelişimine önem veren etkinlikler, 15 Mayıs'ta sona erecek.

Ankara Gazi Üniversitesi Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri başladı.

Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün önünde düzenlenen şenliklere, Rektör Uğur Ünal, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu ekibinin folklor gösterisiyle başlayan şenlikler; ok atma, dart, bocce ve çeşitli oyunlarla sürdü.

Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri Koordinatörü Prof. Taner Bozkuş, burada yaptığı konuşmada, bir üniversitenin gücünün o öğrencilerin çalışma gayreti ve enerjisiyle ölçüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin azmi, öğrenme merakı ve sosyal faaliyetlere katılımının üniversiteler için çok önemli olduğunu anlatan Bozkuş, "Bizler öğrencilerimizin akademik ve bilimsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin de gelişmesine büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Şenliklerle farklı ilgi alanlarına sahip öğrencilerin bir araya geldiklerini aktaran Bozkuş, şunları kaydetti:

"Bir taraftan sanatın uluslararası ve tarihi içinde değişmeyen diliyle konuşacaklar diğer taraftan sporun birleştirici gücünden istifade ederek birlik ve beraberlik içerisinde hareket edecekler. Şenliklerde emeği geçen başta rektörlük yönetimimize, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonumuza, Prof. Dr. Halil Sarol'a, Beyza Merve Akgöl, Doç. Dr. Tebbessüm Ayyıldız Durhan, Dr. Merve Karaman ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Uygur'a çok teşekkür ediyorum."

Konserler, spor turnuvaları ve tiyatro gösterilerinin yer alacağı şenlikler, 15 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Güncel
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