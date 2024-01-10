Gazeteciler Cemiyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Gazeteciler Cemiyeti, 78'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve cemiyetin 78'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Genel Sekreter Kenan Şener, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve heyet, mozaleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Nazmi Bilgin, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bilgin, Anıt Özel defterine şunları yazdı:

"Ulu önderimiz. Bizler Gazeteciler Cemiyeti olarak toplum yararına canla başla çalışan meslektaşlarımızı temsilen bugün huzurunda bulunuyoruz. Gazeteciler, meslek hayatlarını ülkemizin bağımsızlığı ve halkımızın refahına adayarak gazetecilik onurunu sürdürmektedirler. Cemiyetimiz ve bu onuru temsil etmek üzere 10 Ocak 1946'da sizin 'Türk basını Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir kalesi' veciz sözünüzü kendisine ilke edinerek kurulmuştur.

"YURTTA VE DÜNYADA BARIŞ HEDEFİNİZE SONSUZ BAĞLILIKLA, MESLEĞİMİZİ ONURLA SÜRDÜRECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA İFADE ETMEK İSTERİZ"

Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Cemiyetimizin 78. kuruluş yıl dönümünde yaşadığımız zorluklar ve karşılaştığımız engeller ne olursa olsun yurtta ve dünyada barış hedefinize sonsuz bağlılıkla, ülkemizin her yöreden her bir ferdi için mesleğimizi onurla sürdüreceğimizi bir kez daha sizin manevi huzurunuzda ifade etmek isteriz."