Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek vefatının 9. yılında anılacak
Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının 9. yılında Gölbaşı'ndaki mezarı başında anılacak.
11.00 - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının 9. yılında Gölbaşı'ndaki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)
22.00 - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son maçlar oynanıyor. İsviçre-Almanya ve İskoçya-Macaristan karşılaşmaları yapılacak. (FRANKFURT/ STUTTGART)
- Büyük şehirlerde bayram tatili dönüş trafiği takip ediliyor.
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