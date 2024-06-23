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Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek vefatının 9. yılında anılacak

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Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının 9. yılında Gölbaşı'ndaki mezarı başında anılacak.

11.00 - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının 9. yılında Gölbaşı'ndaki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)

22.00 - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son maçlar oynanıyor. İsviçre-Almanya ve İskoçya-Macaristan karşılaşmaları yapılacak. (FRANKFURT/ STUTTGART)

- Büyük şehirlerde bayram tatili dönüş trafiği takip ediliyor.

Anka Haber Ajansı iyi günler diler...

Kaynak: ANKA / Güncel

Cüneyt Arcayürek Magazin Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

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