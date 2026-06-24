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GAÜN'de Spor Bilimleri Programlarının akreditasyon süreci başlatıldı

GAÜN'de Spor Bilimleri Programlarının akreditasyon süreci başlatıldı
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Gaziantep Üniversitesi'nde Spor Bilimleri alanındaki programların akreditasyonu için SPORAK tarafından açılış toplantısı yapıldı. Beden Eğitimi, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümleri değerlendirilecek.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Spor Bilimleri alanındaki programların akreditasyon süreci kapsamında Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Senato Toplantı Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin başkanlığında düzenlenen toplantıya üniversite yöneticileri, akademisyenler ve SPORAK değerlendirme ekibi katıldı.

Açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerinin eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite güvencesi çalışmaları ve akademik altyapılarının akreditasyon süreci kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

SPORAK değerlendirme ekibinin saha ziyareti süresince ilgili bölümlerin eğitim programları, fiziki imkanları ve uygulama alanlarını inceleyeceği, hazırlanacak rapor doğrultusunda programların akreditasyon durumlarının belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
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