Mardin'de 'bereketin müjdeleyicisi' GAP Şelalesi, 2 yıl aradan sonra akmaya başladı

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi, son yağışların ardından iki yıl aradan sonra tekrar akmaya başladı. Bölge halkı, şelalenin akmasının zeytin ve meyve rekoltesini artıracağına inanarak sevinçle ziyaret etti.

MARDİN'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi, son yağışların ardından yeniden akmaya başladı. 2 yıl aradan sonra akan ve 'bereketin müjdeleyicisi' olarak bilinen şelaleye giden bölge halkı hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem ürünlerdeki rekoltenin artacağına dair inancını yineledi.

Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanağın ardından tekrar akmaya başladı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki şelalenin 2 yıl aradan sonra akmaya başlaması, zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Şelalenin akmasıyla ürünlerdeki rekoltenin artacağına inanan bölge halkı, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

'DERİK ZEYTİNİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Şelalenin aktığını duyup ailesiyle birlikte görmeye geldiğini belirten Ramazan Erol, "2 yıldır şelalemizin suyu akmıyordu. 2 yıldan sonra ilk kez şelalemizin suyu aktı, bu nedenle çok mutluyuz. Şelalemizin suyu Derik zeytini için çok önemli. Derik zeytini, şelalenin suyuyla daha da verimli oluyor. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Çocuklarımızla gelip görmek istedik" dedi.

'CAN SUYU OLDU'

Eşi Nimet Erol ise "Şelaleyi ziyaret etmeye geldik. Akmasına çok sevindik. Çocuklarımı ilk kez getiriyorum. Mutluyuz" diye konuştu.

Zeytin üreticilerinden Halil Çelik, Derik zeytini için verimli bir sene olacağına inandıklarını belirterek, "Bu sene çok şükür, yağmurdan dolayı şelalemiz aktı. Tarım ve zeytin için çok güzel. Güzel bir yağmur suyuydu, can suyu oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

