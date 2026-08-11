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Gana ve Burkina Faso'dan Savunma İşbirliği

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Gana ile Burkina Faso, sınır ötesi ticaret yollarının güvenliği ve ticari eskort desteği için savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, ekonomik istikrar ve bölgesel ticaretin sürdürülebilirliğini hedefliyor.

Gana ve Burkina Faso, iki ülke arasındaki önemli sınır ötesi ticaret güzergahlarının güvenliğini sağlamak ve ticari geçişlere eskort desteği vermek amacıyla savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Gana Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Gana Savunma Bakan Vekili Cassiel ATO Baah Forson ile Burkina Faso Devlet Bakanı ve Savaş ve Yurtsever Savunma Bakanı Tümgeneral Celestin Simpore tarafından imzalandı.

Savunma işbirliği anlaşması, ekonomik istikrarın korunması, kritik tedarik güzergahlarının güvenliğinin sağlanması ve Gana ile Burkina Faso arasındaki ikili savunma ilişkilerinin güçlendirilmesini kapsıyor.

İmza törenine Gana Savunma Bakan Yardımcısı Ernest Brogya Genfi, Bakanlığın Genel Müdürü Emmanuel Kartey, Gana Genelkurmay Başkanı Korgeneral William Agyapong, Gana Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinden yetkililer ile Burkina Faso heyeti katıldı.

Anlaşmayla iki ülke arasındaki sınır ötesi ticaret koridorlarında güvenliğin artırılması ve bölgesel ticaretin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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