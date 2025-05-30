Gana ile BAE 1 Milyar Dolarlık Teknoloji Üssü Kuruyor

Gana ile BAE 1 Milyar Dolarlık Teknoloji Üssü Kuruyor
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Gana, Birleşik Arap Emirlikleri ile dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 1 milyar dolarlık bir teknoloji ve inovasyon üssü kurulması için anlaşma imzaladı. Bakan George, bu girişimin Gana'nın gençleri için büyük fırsatlar sunacağını belirtti.

Gana ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 1 milyar dolarlık teknoloji ve inovasyon üssü kurulması için anlaşma imzaladı.

Gana İletişim, Dijital Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Samuel Nartey George ve BAE'nin Limanlar, Gümrük ve Serbest Bölge Kurumu (PCFC) Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem, Gana'nın başkenti Akra'da 1 milyar dolarlık teknoloji ve inovasyon üssü kurulması için bir anlaşmaya imza attı.

Bakan George, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, anlaşmanın Gana'nın dijital geleceğini şekillendirmek üzere atılmış "cesur" bir adım olduğunu belirterek, "Bu üs, yatırımın yaratıcılıkla buluştuğu bir alan olacak. Gana'nın gençleri artık fırsatı yurt dışında değil, kendi topraklarında bulacak." dedi.

George ayrıca bu girişimin hükümetin "Bir Milyon Kodlayıcı" programına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Sulayem ise günümüz dünyasında zenginliğin kaynağının fikir üretme ve uygulama kapasitesi olduğunu vurgulayarak, " Gana, Batı Afrika'da üretim ve dağıtım merkezi haline gelebilecek potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

"Gana-BAE İnovasyon ve Teknoloji Üssü" adını taşıyan girişim, BAE'nin PCFC öncülüğünde yürütülecek. Üs, Microsoft, Oracle, Meta, IBM ve Alphabet gibi çok sayıda küresel teknoloji devini kapsayan 11 binden fazla firmanın Afrika kıtasındaki faaliyetlerini genişletmeleri için stratejik bir merkez olarak hizmet verecek.

İlk etapta PCFC tarafından finanse edilecek proje, yapay zeka mühendisliği, veri üretimi, dış kaynak kullanımı ve teknoloji ihracatına odaklanacak. Gana hükümeti projeye arazi tahsisi ile destek verecek.

Merkezin 11 binin üzerinde küresel teknoloji firmasını Gana'ya çekmesi ve ülkeyi Afrika'da dijital dönüşümün öncüsü haline getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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