Gana, BRICS'e katılmak için resmi başvuru kararı aldı, Hindistan'dan destek istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, hükümetin ülkesinin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın öncülüğünde gelişen BRICS grubuna katılması için resmi başvuru yapma kararı aldığını açıkladı.

Ablakwa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Gana'ya resmi ziyareti kapsamında düzenlenen programda konuştu.

Gana'nın BRICS'e katılmak için resmi başvuru kararı aldığını söyleyen Ablakwa, böylelikle ülkenin uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirmeyi, ekonomik fırsatları artırmayı ve Küresel Güney ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ablakwa, Hindistan'ın BRICS üyesi olmasının Gana açısından stratejik önem taşıdığını ifade ederek, başvuru sürecinde Hindistan'ın desteğini istediklerini vurguladı.

Bakan Ablakwa, "Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın kabinesi, Gana'nın BRICS'e katılması yönünde karar aldı." ifadesini kullandı.

Gana-Hindistan ilişkilerinde yeni işbirliği alanları

Ablakwa, Gana ile Hindistan'ın demir yolları, ilaç, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, tarım, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi planladığını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Gana ile Hindistan'ın kapsamlı ortaklık çerçevesinde çeşitli sektörlerde işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini anlattı.

Jaishankar, ilaç ve sağlık, madencilik, savunma, demir yolları ve dijital teknoloji alanlarında daha güçlü işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Gana ve Hindistan'ın benzer kalkınma sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Jaishankar, iki ülkenin bilgi ve deneyim paylaşımından fayda sağlayabileceğini belirtti.

Jaishankar, Gana'nın "Accra Reset", "Feed Ghana" ve "One Million Coders" gibi girişimleri ile Hindistan'da uygulanan bazı programlar arasında benzerlikler bulunduğuna dikkati çekti.

Jaishankar, Gana'nın Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndaki (ECOWAS) rolünü memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, Birleşmiş Milletler'de (BM) iki ülke arasındaki işbirliğinin, özellikle BM Güvenlik Konseyi reformu konusunda, güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BRICS'in mevcut üyeleri

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu yapının genişlemesiyle son yıllarda üye sayısını artırdı.

Grubun mevcut üyeleri arasında Brezilya, Çin, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğinin statüsüne ilişkin ise farklı değerlendirmeler bulunuyor.

Kaynak: AA