Galatasaraylılar New York'ta Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaraylılar New York'ta Şampiyonluğu Kutladı
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ABD'nin New York kentindeki Galatasaray taraftarları, takımlarının 25. şampiyonluğunu Türkevi'nin önünde bir araya gelerek coşkuyla kutladı. Taraftarlar, tezahüratlar yaparak ve bayraklar asarak sevinç gösterileri düzenledi.

NEW ABD'nin New York kentindeki Galatasaraylılar, takımlarının şampiyonluğunu Türkevi'nin önünde kutladı.

New York'ta yaşayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, takımlarının 25. şampiyonluğu için Türkevi'nin önünde buluştu.

Burada sevinç gösterileri düzenleyen Türkler, takımlarının şampiyon olması üzerine uzun süre tezahürat yaptı ve Türkevi'ne bayrak astı.

Buradaki kutlamaların ardından taraftarlar uzun konvoylar oluşturdu. Kutlamalar New York sokaklarında devam etti.

Öte yandan, ABD'nin farklı eyaletlerinde de Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları düzenlediği bildirildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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