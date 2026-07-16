Galatasaray, Mauro Icardi'ye Veda Etti

(İSTANBUL) - Galatasaray, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'ye veda ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Icardi'nin Galatasaray tarihindeki yerine vurgu yapıldı.

Paylaşımda, "Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Icardi'nin attığı goller, yaşadığı gol krallıkları, kırdığı rekorlar ve kaldırdığı kupalarla Galatasaray camiasında unutulmaz bir yer edindiği belirtilen açıklamada, "Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin" denildi.

Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca, "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA