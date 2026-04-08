Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası şampiyonu!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde karşılaştığı İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımını 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibi ile karşı karşıya geldi. 

GALATASARAY CEV KUPASI ŞAMPİYONU

İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Galatasaray tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar daha önce CEV Challenge Cup’ta 2009-2010 sezonunda 3. olurken, CEV Cup’ta ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinci olarak sezonu tamamlamıştı.

GALATASARAY'DAN TÜRK SPORUNDA BİR İLK

Galatasaray Kulübü, futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti. Futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, erkek basketbolunda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmayı başardı. Kadın basketbolunda ise Avrupa Ligi'ni 2013-2014'te kazanan Galatasaray, Avrupa Kupası'nda ise 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

DURSUN ÖZBEK YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın voleybol takımını finalde yalnız bırakmadı. Başkan Özbek, müsabakayı protokol tribününden eşi Mesude Özbek ile izledi.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların final müsabakasında Burhan Felek Spor Salonu’na geldi. Terim, mücadeleyi eşi Fulya Terim ile birlikte protokol tribününden takip etti. Taraftarlar, Fatih Terim’e yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildi.

KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Reale Mutua Fenera Chieri 76 karşılaşmasında tribünleri doldurdu. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla maç boyunca voleybolculara destek oldu.

