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Galatasaray, Gaziantepspor'u 3-1 Mağlup Etti

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Gaziantepspor'u 3-1 yenerek 3 puanı aldı. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi golleriyle takımının zaferine katkıda bulundu.

(İSTANBUL) - Süper Lig'de ertelenen 3. hafta müsabakasında Galatasaray, Gaziantepspor'u konuk etti. Galatasaray rakibini 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenen Galatasaray -Gaziantepspor maçı saat 20: 00'de RAMS Park Stadyumu'nda oynandı. Maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Ev sahibi Galatasaray'ın gollerini 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi attı. Konuk takım Gaziantepspor'un  tek golü 81. dakikada Furkan Soyalp'tan geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray evinde, Gaziantepspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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