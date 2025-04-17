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Galatasaray-Bodrumspor Maçı İçin Metro Seferlerinde Düzenleme

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Metro İstanbul, Galatasaray ile Bodrumspor arasında oynanacak maça özel olarak, 18 Nisan Cuma günü 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız metro seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Metro İstanbul, yarın Galatasaray ile Bodrumspor arasında oynanacak maç nedeniyle 18.00-19.45 saatlerinde Yenikapı- Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "18 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray-Bodrumspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı- Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, maç sonrasında taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı bildirildi.

Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda yer verildi.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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