Gabar Dağı'nda Petrol Çalışmalarında Yaralanma: TPAO Personeli Hastaneye Sevk Edildi

Gabar Dağı'nda Petrol Çalışmalarında Yaralanma: TPAO Personeli Hastaneye Sevk Edildi
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Şırnak'ta petrol arama çalışmaları sırasında kayalıktan düşen TPAO personeli Hüseyin Varol (23), askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan Varol'un tedavisi sürmekte.

ŞIRNAK'ta petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı'nda kayalıktan düşerek yaralanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) personeli Hüseyin Varol (23), askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde petrol üretim çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı'nda meydana geldi. Sahadaki çalışmalar sırasında TPAO personeli Hüseyin Varol, iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından askeri helikoptere alınan Varol, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Varol'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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