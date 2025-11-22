G20 Zirvesi'nde Kurallara Dayalı Ticaret Sisteminin Önemi Vurgulandı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Singapur ve Vietnam başbakanları, kurallara dayalı sistemin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Wong, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) dayanak noktası olduğu kurallara dayalı çok taraflı sistemin, "ciddi baskı altında" olduğunu söyledi.

Bu durumun nedeninin, sistemin gelişen dünyaya ayak uyduramaması olduğunu belirten Wong, "karşılıklı bağımlılıkların giderek daha fazla zayıflık olarak görüldüğüne ve anlaşmazlık anlarında silah veya baskı aracı olarak kullanıldığına" dikkati çekti.

Wong, "Her ülke, kendi yoluna giderse, küresel sistem daha da hızlı şekilde çökecek ve bu durumda herkes daha kötü bir hale düşecek ve en ağır yük, gelişmekte olan ülkelerin üzerine binecek." dedi.

Küresel sistemin, mevcut dünyanın stratejik gerçeklerini ele almasını sağlamak için reform ve güncelleme yapılmasının gerekliliğine işaret eden Wong, hala geçerliliğini koruyan temel ilkelere yeniden bağlılık gösterilmesi, DTÖ veya diğer küresel kurumlar gibi mevcut sistemlere reformlar getirilmesi, DTÖ'nün esnek ve çok taraflı yaklaşımlarla desteklenmesi ve yeni ortaklıklar kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise dünyanın derin ve benzeri görülmemiş değişiklikler geçirdiğini belirterek, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesinin ve kimsenin geride kalmamasının sağlanması için önerilerde bulundu.

Uluslararası ilişkilerde, dünya siyasetinde ve küresel makroekonomide istikrarın sağlanmasının önemine dikkati çeken Pham, DTÖ'nün merkezinde yer aldığı kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülmesine ve esnek, etkili küresel yönetişimin teşvik edilmesine değindi.