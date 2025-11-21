Haberler

G20 Zirvesi'nde Devir Teslim Töreni Belirsizliği: ABD Maslahatgüzar ile Temsil Edilecek

Güncelleme:
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, G20 dönem başkanlığını devralacak ABD'nin zirveye maslahatgüzar seviyesinde katılması durumunda devir teslim törenini gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın katılmayacağını belirtmesi sonrası, bu süreçte belirsizlikler yaşanıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, G20 dönem başkanlığını devralacak olan ABD'nin zirveye maslahatgüzar seviyesinde katılması halinde devir teslim törenini gerçekleştirmeyeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı görevi bir maslahatgüzara devretmeyecek." ifadesini kullandı.

ABD'yi Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dillard temsil edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmayacağını açıklamış ve toplantının Güney Afrika'da yapılmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Beyazlara yönelik şiddet iddialarını reddeden Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise boykot kararının "ABD'nin kendi kaybı" olacağını söylemişti.

Ramaphosa'nın 20 Kasım'da yaptığı "ABD'nin zirveye katılması konusunda görüşmeler yaptıkları" yönündeki açıklamalarına karşılık, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, Güney Afrika'daki zirvede resmi görüşmelere katılmayacağı bildirilmişti.

Bu durum, G20 dönem başkanlığının Güney Afrika'dan ABD'ye devredileceği törenin nasıl gerçekleştirileceğine dair belirsizlik oluşturdu.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan teyit ettiği bilgiye göre, Washington yönetimi Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına ilettiği mektupta, ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard'ın başkanlığında küçük bir heyetin devir teslim törenine katılacağını bildirdi.

ABD'nin Pretorya'da halen bir büyükelçisinin bulunmaması nedeniyle bu ülkedeki misyon maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

G20 dönem başkanlığının resmen 23 Kasım'daki kapanış oturumunda devredilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
