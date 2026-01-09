Haberler

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi. FTSO Başkanı Osman Çıralı, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmedeki önemine değindi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda gazetecilerle buluşan FTSO Başkanı Osman Çıralı, gazetecilerin kamuoyunu, doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirdikleri için kutsal bir görev yaptığını söyledi.

Çıralı, odanın faaliyetlerini, projelerini en iyi şekilde üyelere ve kamuoyuna duyurulmasında gazetecilerin büyük emeği olduğunu vurguladı.

Odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Çıralı ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

