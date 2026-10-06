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Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber Bodrum'da toprağa verildi

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Geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 Ekim'de İstanbul'daki bir hastanede yaşamını yitiren Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Bodrum'da toprağa verildi. Ortakent Merkez Camisi'ndeki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu ve Galatasaraylılar Derneği'nin eski başkanlarından Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 Ekim'de İstanbul'daki bir hastanede yaşamını yitiren Berber için Ortakent Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Berber'in cenazesi, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Berber'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Berber ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gazetecilere, Fidel Berber'i ebediyete uğurladıklarını söyledi.

Berber'in Galatasaray camiası için önemli bir kişilik olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaraylılar Derneği'nin uzun süre başkanlığını yapmış, Galatasaray'a her safhada hizmet etmiş bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine ve bütün camiaya başsağlığı diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA
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