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Fransa'nın Montpellier kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu

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Fransa'nın Montpellier kentinin belediye başkanı Michael Delafosse, ücretsiz toplu taşıma vaadini yerine getirdi. Bölgede yaşayanlar için toplu taşıma ücretsiz olurken, ikameti Montpellier'de olmayanlar ve turistler yolculuk başına 1,60 euro ödeyecek. Alınan kararla Montpellier, Avrupa'da ücretsiz toplu taşımanın olduğu 3. şehir oldu.

Fransa'nın Montpellier kenti sakinleri için toplu taşımanın ücretsiz olması kararı alındı.

Montpellier Belediye Başkanı Michael Delafosse, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, kentte yaşayanlar için toplu taşımanın ücretsiz olmasına karar verildiğini duyurdu. Karara göre, kent sakinleri alacağı özel bir kartla toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek, turistler ve ikamet adresi Montpellier'de olmayanlar için yolculuk başına 1,60 euro tutarında ücret alınmaya devam edilecek.

AVRUPA'DA TOPLU TAŞIMANIN ÜCRETSİZ OLDUĞU 3. KENT

Delafosse'nin 2020'de seçim vaadi olarak sunduğu "ücretsiz toplu taşıma" projesini gerçekleştirmesiyle Montpellier, Avrupa'da toplu taşımanın ücretsiz olduğu 3. kent oldu. Belediye, 11'den fazla çalışanı olan şirketlere uygulanacak yeni bir ulaşım vergisiyle alınan karar için finansman sağlanacağını bildirdi.

HANGİ ŞEHİRLERDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Estonya'nın başkenti Tallin'de 2013'te, Lüksemburg'da ise ülke genelinde 2020'de toplu taşıma ücretsiz olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

mahalle sakini:

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