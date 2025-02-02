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Fransa'dan Dönen Yusuf Coruk, TKDK Desteği ile Büyükbaş Hayvan Sürü Sahibi Oldu

Fransa'dan Dönen Yusuf Coruk, TKDK Desteği ile Büyükbaş Hayvan Sürü Sahibi Oldu
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Yusuf Coruk, Fransa'dan memleketi Tokat'ın Sulusaray ilçesine döndükten sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibe ile büyükbaş hayvan sürüsü sahibi oldu. Şu an 120 büyükbaş hayvana sahip olan Coruk, desteklerin devamını talep etti.

Uzun yıllar yaşadığı Fransa'dan memleketi Tokat'ın Sulusaray ilçesine dönen Yusuf Coruk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan sürüsü sahibi oldu.

Coruk, Fransa'dan 2020 yılında döndüğü Sulusaray'da çiftçilik yapmaya karar verdi. TKDK'ye başvuran Coruk, aldığı 800 bin lira hibe ile 40 büyükbaş hayvan edindi.

Büyükbaş hayvan çiftliği kuran Coruk, ilerleyen yıllarda sahibi olduğu hayvanların buzağılamasının yanı sıra yeni hayvanlar satın aldı.

Sahibi olduklarının bir kısmını satan Coruk'un halihazırda 120 büyükbaş hayvanı bulunuyor.

İlçede TKDK desteğiyle kurulan 5 işletme bulunuyor

Yusuf Coruk, AA muhabirine, yurt dışında 16 yıl yaşadığını, memleketine dönünce hayvancılık yapmaya karar verdiğini söyledi.

Desteklerinden yararlanmak üzere TKDK'ye başvurduğunu belirten Coruk, aile işletmesi olarak çalıştıklarını, bundan çok memnun olduklarını, bunun devamının getirilmesini, insanların yönlendirilmesini talep ettiklerini anlattı.

Coruk, ilçede TKDK desteğiyle 5 hayvan işletmesi kurulduğunu dile getirerek, "TKDK'de çalışan arkadaşların yardımıyla ilçemizde hayvan işletmeleri kuruldu. Yurt dışından memleketimize gelmemize sebep olanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu tür yatırımların büyük olduğunu, bu nedenle desteklerin önem taşıdığını kaydeden Coruk, "İşimiz burası oldu, memleketimiz oldu. Bu yatırımlar büyük yatırımlar. Ailemiz de memnun kaldı. Biz de işimize döndük. Bizim mesleğimiz çiftçilik, hayvancılık. Avrupa'da çalışıp çabaladık, bugün de işimizin başındayız. Bundan da çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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