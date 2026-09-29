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Fransa'da maaş artışı için 1 günlük iş bırakma eylemi 170'ten fazla noktada yapıldı

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Fransa'da çalışanlar ve memurlar, maaş artışı talebiyle 1 günlük iş bırakıp 170'ten fazla noktada gösteri düzenledi. CGT, 70 bini Paris'te olmak üzere 300 binden fazla kişinin eyleme katıldığını duyurdu. İtfaiyeciler de Paris'te ayrı yürüyüş yapıp diğer göstericilere katıldı.

Fransa'da farklı sektör çalışanları ve memurlar, maaş artışı talebiyle 170'ten fazla noktada gösteri düzenlendi.

Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla, farklı sektörlerdeki çalışanlar??????? ve memurlar zam talebiyle 1 günlük iş bıraktı.

Çalışanlar ve memurlar, ayrıca aynı gerekçeyle başkent Paris dahil 170'ten fazla noktada gösteri düzenledi.

Paris'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te başlayan gösteri, Millet Meydanı'nda sona erdi.

Memurlar, sağlık personeli, öğretmenler ve lise öğrencilerinin de katıldığı gösteride, çalışanların maaşlarına zam yapılması, okul ve hastanelerin imkanlarının artırılması talep edildi.

"Maaşları artırın", "Zenginleri vergilendirin" ve "Gençleri coplamak yerine endişelerine kulak verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, faşizm ve kapitalizm karşıtı sloganlar attı.

Fransa'daki Eylem ve Kamu Hesapları Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde öğle saatlerinde memurların yaklaşık yüzde 10'u??????? da gösterilere katıldı.

Genel İş Sendikası (CGT) 70 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 300 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.

İtfaiyeciler Paris'te ayrı bir eylem düzenledi

Yaz boyunca aşırı sıcaklarda orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyeciler, bugün Paris'te ayrı bir yürüyüş düzenledi.

İtalya Meydanı'ndan itibaren yürümeye başlayan binlerce itfaiyeci, Bastille Meydanı'nda diğer sektör çalışanlarının gösterisine dahil oldu.

İtfaiyeciler, görevlerini yerine getirmeye devam edebilmek için daha fazla imkan ve personel talep etti.

Farklı sektörlerde çalışan göstericiler, kendi gösterilerine dahil olan itfaiyecileri tezahürat ve alkışlarla karşıladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, itfaiyeciler ayrıca gün içinde Paris çevre yoluna çıkarak, kısa bir süre araç trafiğini engelledi.

Kaynak: AA
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