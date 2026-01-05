Haberler

Fransa'da hükümetin 2026 sosyal güvenlik bütçesine karşı doktorlar grevde

Fransa'da hükümetin 2026 bütçesi onaylanamazken, sosyal güvenlik bütçesindeki değişikliklere karşı çıkan doktorlar greve gitti. Hastanelerde aksamalara yol açması beklenen grev, hükümetin bütçe tıkanıklığını aşma çabalarını zorlaştırıyor.

Fransa'da hükümetin 2026 bütçesi, parlamentonun iki kanadı Senato ile Ulusal Meclis arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle hala onaylanamazken sosyal güvenlik bütçesinde öngörülen değişikliklere karşı çıkan doktorlar greve gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümetin sosyal güvenlik bütçesinde muayene ve tedavi ücretlerinin kontrol altına alınmasına yönelik değişiklikleri doktorlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Başta aile hekimleri ve klinik işleten doktorlar, hükümetin tıbbi ücretlerin düşürülmesini ve bazı muayenehanelerin açılmasına ilişkin kısıtlama getirilmesini öngörmesine karşı greve gitti.

Doktorların yaklaşık 10 gün boyunca grev yapması planlanırken bu durumun, hastane ve sağlık hizmetlerinde aksamalara ve bazı operasyonların ertelenmesine yol açabileceği belirtiliyor.

"2026 bütçesinin bu ay içinde kabul edilmesini hedefliyoruz"

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, Fransa'nın uzun süre özel bütçe ile yoluna devam etmesinin imkansız olduğunu ve hükümetin 2026 bütçesini bu ay içinde yasamaya onaylatmayı hedeflediğini belirtti.

Bregeon, "Fransa'nın bir bütçeye ihtiyacı var." dedi.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Mecliste kabul edilen ancak Senatoda reddedilen hükümetin 2026 bütçe tasarısında uzlaşı sağlanamamıştı. Bu amaçla parlamenterlerden oluşan Karma Komisyonun 19 Aralık'taki toplantısında da ilerleme kaydedilememesinin ardından hükümet, bütçe tıkanıklığını aşmak üzere harekete geçmişti.

Hükümet, yeni mali yılda kamusal işleyişin devamını sağlayacak ve kapanmayı önleyecek özel yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Özel yasa tasarısı, 23 Aralık'ta aynı gün hem Ulusal Meclis hem de Senatoda yapılan oylamanın ardından kabul edilmişti.

Fransa'da 2025 bütçesi üzerinde de uzlaşı sağlanamamış ve 18 Aralık 2024'te kapanmayı önlemek için "özel yasa" yürürlüğe konulmuştu.

Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları, siyasi istikrarsızlığa yol açarken 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti, 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier'nin halefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül'de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasından çıkamamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
