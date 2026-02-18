Haberler

Fransa'da yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına yasa dışı erişim sağlandığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız hükümeti, ocak ayının sonundan bu yana yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına ait verilerin kötü niyetli kişiler tarafından yasa dışı bir şekilde görüntülendiğini açıkladı. Olayın, kamu görevlisinin kimlik bilgilerinin çalınması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Fransız hükümeti, ocak ayı sonundan bu yana yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına ait verilerin yasa dışı şekilde görüntülendiğini bildirdi.

Fransa Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli kişilerin, ulusal banka hesapları veri tabanına yönelik "yasa dışı erişimlerle" ocak sonundan bu yana yaklaşık 1,2 milyon hesaba ait bilgilere ulaştığını duyurdu.

Bu durumun Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğünün (DGFiP) yürüttüğü incelemelerle veri tabanına erişim yetkisi olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerinin çalınması sonucu yaşandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, suçluların hesap sahiplerinin kimliği, adresi, vergi numarası gibi kişisel verilerine eriştiği aktarıldı.

Hesap sahiplerinin durumla ilgili bilgilendirileceği, benzer durumların önüne geçilmesi ve güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa Veri Koruma Kurumuna (CNIL) olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Şeyma Yiğit -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi