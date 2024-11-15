Ford'a Hatalı Kameralar Nedeniyle 165 Milyon Dolarlık Para Cezası

Ceza, hatalı geri görüş kameralarına ilişkin uzun yıllar süren soruşturmanın ardından geldi.

NEW YORK, 15 Kasım (Xinhua) -- ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Ford Motor'a, hatalı geri görüş kameralarına sahip 600.000'den fazla aracın geri çağrılmasını geciktirdiği için 165 milyon ABD doları tutarında ağır para cezası verdi.

NHTSA, bunun tarihindeki en büyük ikinci ceza olduğunu ve Ford'un son üç yılda yaptığı tüm geri çağırma işlemlerini gözden geçirerek, yeterli olduklarından emin olmasını sağlayacak bir muvafakat emrinin parçası olduğunu belirtti.

İdare tarafından perşembe günü açıklanan ceza, düzenleyicinin elektrik arızasına eğilimli ve aralıklı olarak arızalanmalara neden olduğunu tespit ettiği hatalı geri görüş kameralarıyla ilgili yıllar süren bir soruşturmanın ardından verildi. Kurum, bu hataya ilişkin 15 şikayet aldıklarını ancak herhangi bir kazanın rapor edilmediğini belirtti.

The Wall Street Journal cezaya ilişkin, "NHTSA, Ford'un düzenleyicinin bulgularına itiraz ettiğini ancak sorunu idari olarak çözmek için muvafakat emrini kabul ettiğini belirtti. Michigan, Dearborn merkezli otomobil üreticisi, konuyu çözüme kavuşturma fırsatını takdir ettiğini ve güvenlik ile uyumluluğu geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi" ifadesini kullandı.

Haberde, muvafakat kararının, son yıllarda kalite sicilini düzeltmeye ve geri çağırmak zorunda kaldığı araç sayısını azaltmaya çalışan Ford için son başarısızlık olduğu belirtildi.