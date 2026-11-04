Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fon tasfiyesinde yatırımcılara toplam 117 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiyede 390 bin 219, olağan tasfiyede 55 bin 821 yatırımcıya toplam 117 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı. Olağanüstü tasfiyede 133 bin 839 yatırımcının ana parasının tamamı karşılandı.

FONLARIN tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira, olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen işlemler kapsamında fonların tasfiye sürecine yönelik ödemelerin detayları belli oldu. Olağanüstü tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62 milyar 200 milyon lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Ödeme yapılan yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

Olağan tasfiye sürecinde ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55 milyar 400 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece olağanüstü ve olağan tasfiye kapsamında yatırımcılara yapılan toplam ödeme tutarı 117 milyar 600 milyon liraya ulaştı. Tasfiye kapsamında yapılan ödemelerle yüz binlerce yatırımcının alacaklarının karşılanmasına yönelik süreç devam ederken, olağanüstü tasfiye kapsamında ana parasının tamamını alan yatırımcı sayısının 133 bin 839 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 298 sitede yayınlandı.
İşçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı yangın faciası! 3'ü ağır 12 yaralı

Gece yarısı cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Yunanistan'da kazandığı gecenin ardından ağzında Türk taraftarlar var
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek

Savcılık anında harekete geçti! Rapordaki iki detaya itiraz edilecek
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Ağaoğlu'nun Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri tartışma yarattı
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Günler sonra tarihe tanıklık edeceğiz!
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı
Balıkesir'de köy meydanında yerden buhar yükseldi! Kazınca 94 derecelik su çıktı

Buhar görüp kazdılar! Toprağın altından 94 derecelik su çıktı
Fransa'da kan bankalarına siber saldırı! Sıcaklık ayarlarını eksi 30'dan 110 dereceye çıkardılar

Hiç vicdanları yok! Marketlerden sonra bu kez sağlığı hedef aldılar