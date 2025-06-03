Floransa'da Geleneksel Çin Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi
İtalya'nın Floransa kentinde Rönesans mimarisinin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen geleneksel Çin Ejderha Teknesi yarışı, coşkulu bir atmosferde izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
FLORANSA, 3 Haziran (Xinhua) -- İtalya'nın Floransa kentinde Rönesans mimarisinin eşsiz silüetine ev sahipliği yapan Arno Nehri üzerinde geleneksel Çin Ejderha Teknesi yarışı düzenlendi. Ritmik davul seslerinin yankılandığı etkinlikte, festivalin coşkulu atmosferi izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Xinhua / Güncel