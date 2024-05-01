Finike Kaymakamı Turunçova Mahallesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Çelik, mahalledeki demirci ve yorgancı esnafla bir araya geldi. Esnafa bereketli kazançlar dileyen Çelik, vatandaşın taleplerini dinledi.

Esnaflardan Musa Yamuç da Çelik'e çırak bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu konuda destek istedi.

Ali Sürmeligöz de kaymakam Çelik'in bu ziyaretlerinden memnun olduklarını kaydetti.