Finans Sektöründe Sendikal Örgütlenme Eğitimi Antalya'da Gerçekleşti

Öz Finans İş Sendikasınca, Antalya'da finans sektöründe çalışan personele yönelik "Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" düzenlendi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği proje kapsamında Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankasında görevli personele, "Sosyal Diyalog", "Temsil Yeteneği", "Örgütlenme", "4857 Sayılı İş Kanunu", "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Genel Bakış" başlıkları altında eğitim verildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, Antalya'da üyelerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Eğitimlerin genel amacının, bankacı üyelerin sendikal hayatta daha aktif yer almasını sağlamak olduğunu bildiren Güdül, "Eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, sosyal, ekonomik ve özlük haklarına hakim olan bireyler olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikanın Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can ise günlük iş yoğunlukları nedeniyle sendikal harekette en az yer alan finans sektöründeki personelin çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlara çözüm noktasında bir nebze de olsa katkı sağlamanın kendilerini mutlu edeceğini belirtti.