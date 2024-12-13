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Filistin Telekomünikasyon Bakanı Natsheh'den Dijital Dönüşüm Vurgusu

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Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuşan Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh, Gazze'deki dijital altyapının önemine ve dijital dönüşüm süreçlerine dikkat çekti. Natsheh, dijital inovasyonun bağımsızlık için gerekli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) "Dijital Dönüşümü Şekillendirmek: Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu" oturumu düzenlendi.

Sunucu ve gazeteci Nadira Tudor'un moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh konuşmacı olarak katıldı.

Natsheh, konuşmasında Gazze'de farklı zorluklarla karşılaştıklarına işaret ederek, ???????dijitalleşmenin ekonomi ve büyümeye katkılarına değindi.

Gazze'deki telekomünikasyon altyapısının yüzde 80'inin tamamen tahrip edildiğine dikkati çeken Natsheh, dijital altyapının sağlık ve eğitim gibi hizmetlere erişim sağladığı için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Natsheh, Gazze'deki dijital altyapıyı tekrar inşa etmek istediklerini kaydederek, "Filistin'de sadece günümüzü değil, geleceğimizi de düşünmeliyiz." dedi.

Bakan Natsheh, Filistin'in tekrar inşası sırasında, altyapı, siber güvenlik ve insan kaynakları gibi alanlara yönelik reformlarda dijital araçları kullanmanın önemli olduğunu ifade etti.

"Güçlü ve dirençli bir altyapı oluşturabilmek için dijital ekonomi ilerleyen süreçlerde bizim odak noktamız olacak."

Gazze'de yaşananların ilk kriz olmadığını Natsheh, "Gazze'deki insanların zorluklara karşı çözüm bulmaya çalışmaları ve gösterdikleri direnç bizim için bir umut oluyor." dedi.

Natsheh, inovasyonları ve hizmetleri yerelleştirmenin planlarındaki öncelikli maddelerden olduğunu belirterek, akademisyenler, özel sektör ve hükümetin bir arada olduğu bir model geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Gazze'de yapay zeka kullanılan bir veri platformu geliştirdiklerini belirten Natsheh, bu platformun telekom firmalarına nerelerde sinyallerini ve altyapılarını iyileştirmeleri gerektiği konusunda bilgi sağladığını belirtti.

Natsheh, özgürleşme ve bağımsızlık için dijital inovasyonun önemli olduğunu vurgulayarak, "Güçlü ve dirençli bir altyapı oluşturabilmek için dijital ekonomi ilerleyen süreçlerde bizim odak noktamız olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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