Filipinler'de Tayfun Mağdurları Shell'den Tazminat Talep Etti

Filipinler'de 2021 sonunda etkili olan Rai Tayfunu mağdurları, "Shell firmasının yol açtığı karbon emisyonları kaynaklı iklim değişikliği etkisi nedeniyle tayfunun meydana geldiği" iddiasıyla firmadan tazminat talep etti.

Rai Tayfunu'ndan ötürü aile üyelerini kaybeden ve maddi hasara uğrayan 70 Filipinli, Shell firmasına tazminat talebi içeren mektup gönderdi.

"Eylemden Önce Mektup" ismi verilen talep doğrultusunda mağdurlar, "tayfunun, Shell firmasının yol açtığı karbon emisyonları kaynaklı iklim değişikliği etkisinden meydana geldiğini" savundu.

Mağdurlar, talebe "tatmin edici bir yanıt verilmemesi halinde" aralıkta İngiltere'de firma aleyhine dava açmayı planladıklarını belirtti.

Gönderilen mektupta, talep edilen tazminat miktarı belirtilmedi.

Mağdurlardan Trixy Elle, "Hikayemizi Ada'nın, Filipinler'in dışına taşımak ve tüm dünyaya burada olduğumuzu, var olduğumuzu anlatmak benim için gerçekten önemli. Mücadele etmeliyiz, dik durmalıyız, haklarımız için sesimizi yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Elle, gelecek ay Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'na (COP30) katılmayı planladığını söyledi.

COP30

10-21 Kasım'da Brezilya'nın Belem bölgesinde düzenlenecek COP30'da yaklaşık 200 ülkeden hükümet temsilcisini bir araya getirecek konferansta, yeni iklim hedeflerinin müzakere edilmesi hedefleniyor.

Rai Tayfunu, ülkede 400'den fazla kişinin ölümüne yol açmış ve "Filipinler tarihinin en maliyetli 2'nci fırtınası" olmuştu.