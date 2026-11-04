Filipinler'de Shell ve üç şirket benzine 3,50 peso zam, motorine 1 peso indirim yaptı

Filipinler'de Shell ve üç şirket benzine 3,50 peso zam, motorine 1 peso indirim yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler'in Quezon kentinde Shell, Seaoil, PetroGazz ve Jetti Petroleum, benzinin litre fiyatına 3,50 peso zam yaparken motorinin litre fiyatını 1 peso düşürdü. Shell ve Seaoil ayrıca jet yakıtının litre fiyatında 1,90 peso indirime gitti.
QUEZON, 4 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentindeki bir akaryakıt istasyonu, 3 Kasım 2026.
Filipinler merkezli The Manila Times gazetesinin haberine göre Shell, Seaoil, PetroGazz ve Jetti Petroleum, benzinin litre fiyatına 3,50 peso zam yaparken motorinin litre fiyatını 1 peso düşürdü. Shell ve Seaoil ayrıca jet yakıtının litre fiyatında 1,90 peso indirime gitti. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
Kaynak: Xinhua