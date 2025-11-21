Haberler

Filipinler'de Sel Kontrol Projeleri İçin Yolsuzluk Soruşturması: 18 Kişiye Tutuklama Kararı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, sel kontrol projelerindeki bütçe usulsüzlükleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişinin tutuklama kararı alındığını duyurdu. Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde protestolara yol açtı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.

The Phil Star gazetesinin haberine göre, Marcos Jr, sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

Marcos Jr, mesajında, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Temsilciler Meclisi Üyesi Zaldy Co'nin de aralarında olduğu 18 kişi hakkında tutuklama kararı alındığını açıkladı.

Ombudsman'ın sunulan kayıtlara dayalı olarak resmi suçlamalarda bulunduğunu belirten Marcos Jr, "Bir sonraki aşamada tereddüt yok, yetkililer bu tutuklama emrini uygulayacak. Tutuklanacaklar, mahkeme önüne çıkacaklar ve yasalarca sorumlu tutulacaklar." dedi.

Yolsuzluk skandalı

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve bu konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada, sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
