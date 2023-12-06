Filipinler'de Otobüs Kazası: 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in orta kesimindeki Antique eyaletinde Salı günü bir yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti. Otobüs, Hamtic kasabasında beton yol bariyerine çarptıktan sonra 15 metre yükseklikten yuvarlandı. Yerel yetkililer ölü sayısını 17 olarak güncelledi.

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ÇEKİM TARİHİ: 5 Aralık 2023

TARİH: 6 Aralık 2023

1. Kaza mahallinden çeşitli görüntüler

2. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Filipinler'in orta kesimindeki Antique eyaletinde Salı günü bir yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililere göre, Iloilo kentinden batıdaki Antique eyaletinin San Jose de Buenavista kentine gitmekte olan ve 53 yolcu taşıyan otobüs, Hamtic kasabasında yerel saatle 16.30 civarında beton yol bariyerine çarptıktan sonra 15 metre yükseklikten yuvarlandı.

Eyalet Enformasyon Ofisi Başkanı Junlee Saylo radyoda yaptığı açıklamada, 25 kişinin olay yerinde, 4 kişinin de yerel bir hastanede öldüğünü söylemişti.

Ancak yerel yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada ölü sayısını 29 değil 17 olarak güncelledi.

Yerel haber sitesi ABS-CBN'ye göre, ölenler arasında otobüs şoförü ve muavini de bulunuyor.

Bölgesel Panay News gazetesi, Antique eyalet yönetimine dayandırdığı haberde, aralarında Kenyalı bir erkeğin de bulunduğu iki ağır yaralı yolcunun tedavi için Iloilo kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Acil yardım çalışanları hayatta kalanları kurtarırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini de kaza mahallinden çıkardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor. (XHTV)