Filipinler'de bu yıl El Nino tarımda 136 milyon dolar zarara yol açtı

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MANİLA, 22 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in tarım sektöründe bu yıl El Nino kaynaklı zarar ve kayıplar 8,57 milyar pesoya (yaklaşık 136 milyon ABD doları) ulaştı.

Filipinler Tarım Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre El Nino hava olayı, 288.000'den fazla çiftçiyi etkilerken 291.100 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.

En büyük zarar ve kayıp, 5 milyar pesoyla mısır üretiminde yaşanırken, çeltik üretimindeki zarar 2,95 milyar pesoya ulaştı.

Besi hayvancılığı sektöründe ise 37,75 milyon peso tutarında zarar kaydedildi.

Kaynak: Xinhua