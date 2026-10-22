Filipinler'de bu yıl El Nino tarımda 136 milyon dolar zarara yol açtı

Filipinler'de bu yıl El Nino tarımda 136 milyon dolar zarara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler Tarım Bakanlığı verilerine göre, bu yıl El Nino kaynaklı tarımsal zarar ve kayıplar 8,57 milyar peso (yaklaşık 136 milyon dolar) olarak kaydedildi. El Nino 288 binden fazla çiftçiyi etkilerken 291.100 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.
MANİLA, 22 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in tarım sektöründe bu yıl El Nino kaynaklı zarar ve kayıplar 8,57 milyar pesoya (yaklaşık 136 milyon ABD doları) ulaştı.
Filipinler Tarım Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre El Nino hava olayı, 288.000'den fazla çiftçiyi etkilerken 291.100 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.
En büyük zarar ve kayıp, 5 milyar pesoyla mısır üretiminde yaşanırken, çeltik üretimindeki zarar 2,95 milyar pesoya ulaştı.
Besi hayvancılığı sektöründe ise 37,75 milyon peso tutarında zarar kaydedildi.
Kaynak: Xinhua