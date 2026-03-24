Enerji tedarikini sekteye uğratan İran savaşı, Filipinler'de "acil enerji durumu" ilan edilmesine yol açtı. Öğrenci ve çalışanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanırken, toplu taşıma çalışanlarına da mali destek veriliyor.ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Ortadoğu'daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle küresel enerji arzında yaşanan kriz, Filipinler'de "ulusal acil enerji durumu" ilan edilmesine yol açtı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Ortadoğu'daki savaşın ülkesinin enerji tedarikinin kritik düzeyde azalmasına yol açtığını, bunun "yakın bir tehlike" oluşturduğunu ve buna yanıt verebilmek için de ulusal acil enerji durumu ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Hangi acil durum tedbirleri alınıyor?

Şimdilik bir yıl süreyle geçerli olacak kararname kapsamında, Acil Durum Komitesi kuruldu.

Devlet Başkanı Marcos'un başkanlık edeceği bu komite, yakıt, gıda, ilaç, tarım ürünleri ve diğer kritik önemdeki ürün ve malların bulunabilirliğini ve düzenli dağıtımını sağlamaktan sorumlu olacak.

Yine kararname ile yetkililere, petrol ürünlerinin stoklanması, karaborsaya düşürülmesi ve petrol arzının manipüle edilmesine karşı harekete geçmeleri emredildi.

Ayrıca hükümet, yükselen benzin ve mazot fiyatlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için ülke genelinde çok sayıda motosiklet taksilerinin sürücüsüne ve diğer toplu taşıma çalışanlarına, kişi başı 83 dolar destek vermeye başladı.

Belirlenen bazı şehirlerde, öğrencilere ve çalışanlara ücretsiz ulaşım imkanı da sağlandı.

Bu arada, 800'ü İran'da, 31 bini de İsrail'de olmak üzere yaklaşık 2 milyon 400 milyon Filipinli Ortadoğu ülkelerinde ikamet ediyor.

Savaş başladığından bu yana sadece birkaç yüz kişinin, Filipin hükümetinin desteğiyle bölgeden ayrıldığı, çoğunun bölgede kalmaya ve çalışmaya devam etmeyi tercih ettiği belirtildi.

28 Şubat'ta, İsrail'de bakıcı olarak çalışan Filipinli Mary Ann de Vera'nın, bakıcısı olduğu yaşlı kişiyi sığınağa götürmeye çalışırken, İran'ın füze saldırısında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Deutsche Welle