Haberler

Filenin Sultanları'nın Maçları Ataşehir'de Dev Ekranda Yayınlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL maçları, Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak. İlk hafta karşılaşmaları 3-6 Haziran'da oynanacak.

(İSTANBUL) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maçları, Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak.

Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan yarışta her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

Toplam 18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallere yükselme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Filenin Sultanları'nın 1'inci haftadaki maç programı Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak. 3 Haziran'da (bugün) Dominik Cumhuriyeti, 4 Haziran'da Hollanda ve 6 Haziran'da İtalya'nın karşısına çıkacak Filenin Sultanları'nın maçları Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta dev ekrandan canlı yayınlanarak sporseverlere bir arada milli maç izleme keyfi sunacak.

Filenin Sultanları'nın 1'inci hafta (Brezilya) maç programı şöyle:

-3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

-4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda

-6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye

Kaynak: ANKA
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

Mustafa Destici'yi yıkan ölüm! En yakınını kaybetti
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

Bu odanın kime ait olduğunu görenler aynı yorumu yapıyor
Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Merve Nur'un ailesinden şoke eden karar: Kızlarının katilinden şikayetçi olmadılar

Merve'nin ailesinden şoke eden karar: Katilden şikayetçi olmadılar
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi