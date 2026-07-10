Tez-Koop-İş: Mahkeme, File Market'te Sendikal Nedenle İşten Çıkarılan İşçi İçin İşe İade ve 16 Aylık Ücret Tutarında Tazminata Hükmetti

(ANKARA) - Tez-Koop-İş Sendikası, FİLE Market'te sendikal faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle işten çıkarılan bir işçi hakkında açılan davada ilk derece mahkemesinin işe iade kararı verdiğini ve işverenin toplam 16 aylık ücret tutarında tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı. Sendika, kararın benzer davalar açısından emsal niteliği taşıdığını savundu.

Tez-Koop-İş Sendikası, FİLE Market'te sendikal örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan bir üyesi hakkında açılan davada ilk derece mahkemesinin işe iade kararı verdiğini ve işvereni toplam 16 aylık ücret tutarında tazminata mahkum ettiğini bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, FİLE Market'te sendikal faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle "performans yetersizliği" iddiasıyla işten çıkarılan işçinin açtığı davada mahkemenin, feshin sendikal nedenle yapıldığı sonucuna vardığı belirtildi.

Açıklamaya göre mahkeme, işçinin sendikal nedenle işten çıkarıldığına hükmederek işe iadesine karar verdi. Ayrıca işçiye, çalıştırılmadığı dönem için 4 aylık ücret tutarında boşta geçen süre ücreti ile 12 aylık ücret tutarında sendikal tazminat ödenmesine hükmedildi. Böylece işverenin toplam 16 aylık ücret tutarında ödeme yapmasına karar verildiği ifade edildi.

Sendika, söz konusu kararın FİLE Market'te devam eden benzer davalar ile Türkiye'deki sendikal hak ihlallerine ilişkin davalar açısından emsal niteliği taşıdığını savundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tez-Koop-İş Sendikası Avukatı Barış Aydın, "Türkiye'de her geçen gün artan sendikal baskı karşısında büyük bir zafer elde ettik. Bu zaferimizin, davası devam eden diğer FİLE işçileri ve tüm Türkiye genelinde hak arayan emekçiler için umut olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sendika, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın sendikal hakların korunması bakımından önemli bir emsal oluşturduğunu belirterek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA