Figen Arar, Finike Vergi Dairesi Müdürlüğüne Atandı

Figen Arar, Finike Vergi Dairesi Müdürlüğüne Atandı
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Finike Vergi Dairesi'nde kurucu müdür Hayrullah Ünsal'ın yerine Figen Arar atandı. Arar, ilçede göreve başlamanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Antalya'da Finike Vergi Dairesi Müdürlüğüne Figen Arar atandı.

Finike Vergi Dairesi'nde Kurucu Müdür Hayrullah Ünsal'ın Antalya Defterdarlığına atanmasıyla boşalan makama, Figen Arar getirildi.

Müdür Figen Arar, yaptığı açıklamada, ilçede göreve başlamanın gururunu yaşadığını söyledi.

Finike'nin sakin şehir ünvanı taşıyan güzel bir ilçe olduğunu belirten Arar, "Çalışma arkadaşlarımızla uyumlu çalışacağımıza inanıyorum. Finike'yi daha önceden gelip gördüm. Finike'de Mal Müdürlüğü kapanıyor. Artık tek olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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