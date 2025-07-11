FETÖ/PDY Soruşturmasında 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Yapılan operasyonlarda, 84 bin 690 dolar, 22 bin 400 avro ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takiplerle elde edilen deliller ile dosyaya kazandırılan diğer deliller sonucunda terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesi FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde ekiplerin aramasında; 84 bin 690 dolar, 22 bin 400 avro, 132 bin 600 Türk lirası, 56 ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör ile 143 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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